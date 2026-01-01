Subieron las autopistas: Revisa aquí las nuevas tarifas de peajes y TAG para el 2026 - Chilevisión

Al igual que en años anteriores, esta alza en los precios se ocasiona producto de la variación del índice de precios al consumidor (IPC), que para este 2026 fue de un 3,4%.
A partir de este 1 de enero de 2026, los precios de los peajes y TAG sufrirán un alza ocasionada por el reajuste del IPC publicado en diciembre de 2025.
De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para este año la variación fue de un 3,4%, una cifra menor si se compara con el alza de un 4,8% del 2025, 4,2% en 2024 y de un 13,3% en el 2023.
A continuación te detallamos cuáles son los nuevos precios que debes considerar si vas a utilizar alguna de las siguientes las autopistas.
Tarifas 2026: Estos son los nuevos precios de las autopistas
Ruta 68 en dirección a la Costa
Las tarifas para usuarios con TAG habilitado o que utilicen las vías de pago manual son:
- Autos y camionetas: horario normal $2.700 y en horario punta $4.000.
- Motos y motonetas: horario normal $800 y en horario punta $1.200.
- Buses y camiones de dos ejes: horario normal $4.800 y en horario punta $7.200.
Ruta 5 Sur tramo Santiago, Talca y acceso sur a Santiago
Autos, camionetas, SUV y van:
Ruta 78: Autopista Santiago-San Antonio
Américo Vespucio
- Motos, cuatrimotos y motonetas: normal $215 y en horario punta $430.
- Autos y camionetas: normal $718 y en horario punta $1.077.
- Buses y camiones de dos ejes: normal $1.436 y en horario punta $2.872
Rinconada
- Motos, cuatrimotos y motonetas: normal $99 y en horario punta $198
- Autos y camionetas: normal $330 y en horario punta $495
- Buses y camiones de dos ejes: normal $660 y en horario punta:$1.320
Padre Hurtado
- Motos, cuatrimotos y motonetas: normal $67,5 y en horario punta $135
- Autos y camionetas: normal: $225 y en horario punta $337
- Buses y camiones de dos ejes: normal $450 y en horario punta $900
Malloco
- Motos, cuatrimotos y motonetas: normal $67,5 y en horario punta $135
- Autos y camionetas: normal $225 y en horario punta $337,5
- Buses y camiones de dos ejes: normal $450 y en horario punta $900
Talagante
- Motos, cuatrimotos y motonetas: normal $112 y en horario punta $225
- Autos y camionetas: normal $375 y en horario punta $562.
- Buses y camiones de dos ejes: normal $750 y en horario punta $1.500
El Paico
- Motos, cuatrimotos y motonetas: normal $112 y en horario punta $225
- Autos y camionetas: normal $375 y en horario punta $562
- Buses y camiones de dos ejes: normal: $750 y en horario punta $1.50
Costanera Norte
Los precios del eje Costanera, sentido oriente a poniente, para autos son los siguientes:
- Puente Padre Arteaga – Puente San Francisco: normal $149 y en horario punta $288.
- Puente San Francisco – Gran Vía: normal $449 y horario punta: $865.
- Gran Vía – Centenario: normal $425 y en horario punta: $819.
- Centenario – Puente Lo Saldes: normal $264 y en horario punta: $508.
- Salida Bellavista: normal $233 y en horario punta: $450.
- Puente Lo Saldes – Vivaceta: normal $719 y en horario punta: $1.384.
- Entrada Purísima: normal $225 y en horario punta: $434.
- Entrada Vivaceta: normal $119 y en horario punta: $229.
- Vivaceta – Carrascal: normal $715 y en horario punta: $1.378.
- Carrascal – Petersen: normal $239 y en horario punta: $461.
- Petersen – Américo Vespucio Poniente: normal $364,8 y en horario punta: $702.
- Américo Vespucio Poniente: normal $535 y en horario punta $1.030.
Autopista Central – Eje General Velázquez
Los precios para autos de dirección sur a norte:
- Ruta 5 Sur – Américo Vespucio: $412
- Américo Vespucio – Carlos Valdovinos: $512
- Carlos Valdovinos – Alameda: normal $287 y en horario punta $575.
- Alameda – Río Mapocho: normal $421 y en horario punta $843.
- Río Mapocho – Ruta 5 Norte: normal $512 y en horario punta $1.024.
Los precios para autos de dirección norte a sur:
- Ruta 5 – Río Mapocho: normal $512 y en horario punta: $1.024.
- Río Mapocho – Alameda: normal $421 y en horario punta $843.
- Alameda – Carlos Valdovinos: normal $287 y en horario punta $575.
- Carlos Valdovinos – Américo Vespucio: normal $512
- Américo Vespucio – Ruta 5 Sur: normal $412,5 y en horario punta $825.