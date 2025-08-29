INE publica nuevas cifras de desempleo: Desocupación presenta leve mejora y la informalidad se mantiene alta - Chilevisión

Tras una nueva actualización del desempleo en Chile, se mantiene la alerta y preocupación por la cifra de trabajadores informales y por los egresados que no han logrado encontrar su primer trabajo.

Durante la jornada de este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó la última actualización de las cifras que registra el desempleo en Chile.

Con relación al trimestre anterior, entre mayo y julio el desempleo cedió levemente, posicionándose en un 8.7%. Dos puntos por debajo de lo que marcó entre marzo y mayo (8,9%).

Sin embargo, otras estadísticas que preocupan son: la cantidad de trabajadores informales, los jóvenes que no encuentran trabajo tras egresar de la universidad y los puestos que se van perdiendo por demoras en su gestión o por desarrollo tecnológico.

INE actualiza cifras de desempleo en Chile

De acuerdo a la última actualización del INE, en el trimestre de mayo-julio, la tasa de desocupación fue de un 8,7% a nivel nacional y de un 9,2% en la región Metropolitana.

Otro dato que genera alerta es el alto porcentaje de empleados informales, los cuales, si bien disminuyeron un 0,4 pp. en comparación con el año pasado, actualmente se mantienen en un 26%.

Aumento de personas ocupadas

De acuerdo a la información del último trimestre, en lo que va del año, el total de personas ocupadas creció 0,8%, incidido tanto por los hombres (0,9%) como por las mujeres (0,6%).

Respecto al sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por comunicaciones (23,3%), minería (11,6%) e industria manufacturera (5,5%).

En relación con la categoría ocupacional, las personas asalariadas informales (2,2%) crecieron más que las personas asalariadas formales (1,1%).