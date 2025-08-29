 INE publica nuevas cifras de desempleo: Desocupación presenta leve mejora y la informalidad se mantiene alta - Chilevisión
Minuto a minuto
Corte de Apelaciones ordena a Natalia Valdebenito abstenerse de hacer rutinas sobre tragedia en mina El Teniente Una patente adulterada: Así cayó el último detenido por secuestro de empresario en Quilicura Ejército desvincula a los tres cabos que fueron sorprendidos con más de 11 kilos de marihuana INE publica nuevas cifras de desempleo: Desocupación presenta leve mejora y la informalidad se mantiene alta Proyecto de Ley que afectaba solo al pdte. Boric avanza en el Congreso con importante cambio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 10:55

INE publica nuevas cifras de desempleo: Desocupación presenta leve mejora y la informalidad se mantiene alta

Tras una nueva actualización del desempleo en Chile, se mantiene la alerta y preocupación por la cifra de trabajadores informales y por los egresados que no han logrado encontrar su primer trabajo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó la última actualización de las cifras que registra el desempleo en Chile. 

Con relación al trimestre anterior, entre mayo y julio el desempleo cedió levemente, posicionándose en un 8.7%. Dos puntos por debajo de lo que marcó entre marzo y mayo (8,9%).

Sin embargo, otras estadísticas que preocupan son: la cantidad de trabajadores informales, los jóvenes que no encuentran trabajo tras egresar de la universidad y los puestos que se van perdiendo por demoras en su gestión o por desarrollo tecnológico. 

INE actualiza cifras de desempleo en Chile 

De acuerdo a la última actualización del INE, en el trimestre de mayo-julio, la tasa de desocupación fue de un 8,7% a nivel nacional y de un 9,2% en la región Metropolitana

Otro dato que genera alerta es el alto porcentaje de empleados informales, los cuales, si bien disminuyeron un 0,4 pp. en comparación con el año pasado, actualmente se mantienen en un 26%

Aumento de personas ocupadas

De acuerdo a la información del último trimestre, en lo que va del año, el total de personas ocupadas creció 0,8%, incidido tanto por los hombres (0,9%) como por las mujeres (0,6%).

Respecto al sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por comunicaciones (23,3%), minería (11,6%) e industria manufacturera (5,5%).

En relación con la categoría ocupacional, las personas asalariadas informales (2,2%) crecieron más que las personas asalariadas formales (1,1%). 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo Fiestas Patrias: Revisa acá si puedes obtener 88.667

Lo último

Lo más visto

Vuelco total: Dj Isi Glock reveló que no está embarazada tras relación con Karol Lucero

La mujer que destapó el escándalo de infidelidad del animador contó la verdad sobre un supuesto embarazo tras el encuentro sexual que compartieron hace tres semanas.

28/08/2025

“Sintieron tablas romperse”: Hijo de vigía del Cobra revela confesión de su padre tras naufragio

El hijo de Juan Sanhueza, tripulante y vigía del barco industrial Cobra que se quitó la vida en Coronel, afirmó ante los medios de comunicación que su padre “fue la octava víctima de esta tragedia”.

28/08/2025

Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago

Aguas Andinas anunció que la prolongada suspensión de su servicio tiene por motivo los trabajos de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

28/08/2025

“No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton

La animadora reaccionó con total sorpresa al comentario que hizo la bailarina sobre su expareja. "¿Saliste con él?", preguntó directamente.

28/08/2025