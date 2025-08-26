Aguas Andinas anuncia prolongado corte para este martes en la región Metropolitana: Revisa la zona y el horario - Chilevisión

La empresa informó que esto es parte de unos trabajos programados y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.
Este martes 26 de agosto, se llevará a cabo un prolongado corte de suministro de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.
Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.
De hecho, estos trabajos se extenderán hasta la madrugada del miércoles 27. La comuna afectada por este corte de agua es San Bernado.