Aguas Andinas anuncia prolongado corte para este martes en la región Metropolitana: Revisa la zona y el horario - Chilevisión

26/08/2025 10:16

Aguas Andinas anuncia prolongado corte para este martes en la región Metropolitana: Revisa la zona y el horario

La empresa informó que esto es parte de unos trabajos programados y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este martes 26 de agosto, se llevará a cabo un prolongado corte de suministro de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web. 

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

De hecho, estos trabajos se extenderán hasta la madrugada del miércoles 27. La comuna afectada por este corte de agua es San Bernado. 

Aguas Andinas anunció corte para este martes 26

  • San Bernardo, por conexión de redes, entre las 15:30 del martes 26 hasta las 02:30 horas del miércoles 27. 

