Servel habilita solicitudes para cambio de domicilio electoral: Revisa acá cómo hacer el trámite - Chilevisión

13/01/2026 10:32

Servel habilita solicitudes para cambio de domicilio electoral: Revisa acá cómo hacer el trámite

El organismo electoral detalló las indicaciones para quienes deseen revisar y modificar sus datos electorales de cara a una próxima jornada de votaciones. Un trámite que se puede realizar online de manera presencial.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Electoral (Servel) informó que a partir de este mes de enero ya se encuentra habilitado el trámite para quienes deseen solicitar un cambio en su domicilio electoral. 

El proceso, que se puede realizar con facilidad a través del sitio web del Servel, permite a los ciudadanos revisar y actualizar sus datos para que el organismo les asigne un local de votación más cercano en las próximas votaciones. 

Desde la entidad detallaron que el plazo para realizarlo se encontrará vigente hasta junio del 2028.

Cambio de domicilio electoral en Servel: Paso a paso

Quienes deseen anticiparse con tiempo a las elecciones y modificar su domicilio electoral en el Servel deben seguir los siguientes pasos: 

  • Ingresar al sitio web del Servel (click en este enlace
  • Abrir sesión en el portal utilizando la ClaveÚnica. 
  • Una vez dentro, en la parte inferior de la página debes seleccionar la opción de "solicitud de cambio electoral" y completar los datos solicitados. 

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web del Servel, donde podrás solicitar el cambio de domicilio electoral. 

Quienes deseen hacer el trámite de manera presencial podrán realizarlo de lunes a viernes, en las oficinas del Servel, ChileAtiende, consulados de Chile en el exterior y en el Registro Civil.

