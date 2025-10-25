No se detienen: Sectores de Providencia y Quilicura sufrirán corte de luz este domingo 26 de octubre - Chilevisión

Enel informó que habrá cortes de energía acotados en la capital. Revisa sectores afectados y horarios.

Enel, empresa responsable del suministro de electricidad en la zona central del país, informó que este domingo 26 de octubre habrá corte de luz en dos comunas de Santiago.

Se trata de trabajos programados por la compañía buscando mejorar la calidad del servicio. Esta vez, a diferencia de como suele ocurrir, serán mucho más acotados.

En la jornada dominical, los sectores afectados serán únicamente en dos comunas: uno en Providencia y otro en Quilicura.

Sectores de Providencia y Quilicura sufrirán corte de luz este domingo 26 de octubre

Providencia. Domingo 26 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.