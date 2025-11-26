 Realizan jornada gratuita de testeo rápido de VIH para hoy miércoles 26: Revisa hora y ubicación - Chilevisión
26/11/2025 11:48

Realizan jornada gratuita de testeo rápido de VIH para hoy miércoles 26: Revisa hora y ubicación

El test es voluntario y confidencial y es organizado por Universidad de Chile y su Hospital Clínico. Un diagnóstico a tiempo permite recibir tratamiento y prevenir la transmisión a otros

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Este martes 26 de noviembre la Universidad de Chile y su Hospital Clínico encabezan una jornada gratuita de testeo rápido de VIH abierta a toda la comunidad, en el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Sida, que es el próximo 1 de diciembre.

La actividad comenzó a las 08:30 horas en la Facultad de Gobierno del Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 (VM20), a pasos del Metro Baquedano, y se realizará hasta las 13:00. La dirección es Ramón Carnicer 15, Providencia.

Los mitos y verdades en torno al VIH

Hubo una época en la que se creía que el contacto físico como roces o abrazos, así como besos o compartir cubiertos con un paciente con VIH, podía transmitir el virus. Lo cierto es que se transmite solo a través de fluidos como: sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna.

También es importante mencionar que algunas personas todavía creen que el VIH y el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) son lo mismo. Pero esta creencia es incorrecta. 

El VIH es un virus que afecta el sistema inmunológico, en particular a los linfocitos T. Por otra parte, el SIDA es un estadio de la infección con defensas muy bajas en donde un conjunto de enfermedades puede afectar a las personas infectadas por el virus del VIH y poner en peligro su vida.

En Chile se estima que 90 mil personas viven con VIH. En este contexto, las pruebas de diagnóstico del VIH son fundamentales, pues permiten a las personas con el virus conocer su estado, recibir tratamiento y prevenir la transmisión a otros.

La importancia de un diagnóstico a tiempo

"En Chile existe una población de personas que vive con VIH y que no conoce su diagnóstico ni recibe tratamiento, lo que genera un impacto importante en salud pública", señaló Alejandro Afani, director del Centro VIH del Hospital Clínico de la U. de Chile.

El experto enfatizó que hoy “tratar es prevenir”, pues el VIH es una infección que puede ser asintomática durante años, por ende, la pesquisa precoz es clave para evitar nuevas transmisiones, iniciar terapias adecuadas y mejorar la calidad de vida de quienes reciben un diagnóstico positivo.

"Hoy tratar es prevenir: nuestro compromiso es reducir la transmisión del VIH, fortalecer la educación en salud sexual y ofrecer siempre las mejores terapias, individualizadas según las necesidades de cada paciente", subrayó.

