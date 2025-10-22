 Para este miércoles y jueves: Aguas Andinas anuncia cortes en distintas zonas de Santiago - Chilevisión
22/10/2025 13:50

Para este miércoles y jueves: Aguas Andinas anuncia cortes en distintas zonas de Santiago

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este miércoles 22 de octubre, se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web. 

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos caso los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del jueves. 

En Santiago serán cinco las comunas afectadas: Pudahuel, Las Condes, Colina, Puente Alto y Buin.

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este miércoles

  • Pudahuel: Por cambio de válvula, entre las 15:00 y 21:00 horas del miércoles 22.

  • Las Condes: Por renovación de redes, entre las 15:00 del miércoles 22 y 03:00 horas del jueves 23.

  • Colina: Por ampliación de redes, entre las 15:00 del miércoles 22 y 06:00 horas del jueves 23.

  • Puente Alto: Por instalación de macromedidores, entre las 15:00 y 21:00 horas del miércoles 22.

  • Buin: Por ampliación de redes, entre las 15:00 del miércoles 22 y 00:00 horas del jueves 23. 

