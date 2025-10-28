 Para este martes y miércoles: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes en distintas comunas de Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso Krishna Aguilera: 3 detenidos quedan en prisión preventiva y menor de edad será internada Así fue el allanamiento a oficinas de Codelco por tragedia en El Teniente: Hubo diligencias en 4 regiones Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera Adulto mayor de 94 años murió en total abandono hace 12 meses: Cuerpo fue encontrado este martes Impacto en Iquique: Recién nacido fue abandonado en terminal de buses
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/10/2025 15:48

Para este martes y miércoles: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes en distintas comunas de Santiago

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este martes 28 de octubre se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web. 

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos caso los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del miércoles. 

En Santiago serán cuatro las comunas afectadas: Las Condes, Santiago, Ñuñoa y La Florida. 

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este martes y miércoles

  • Las Condes: Por conexión de redes, entre las 15:00 y 23:00 horas del martes 28 de octubre. 

  • Santiago: Por conexión de redes, entre las 21:00 horas del martes 28 y las 05:00 horas del miércoles 29 de octubre.

  • Ñuñoa: Por renovación de redes, entre las 15:00 horas del martes 28 y las 03:00 horas del miércoles 29 de octubre.

  • La Florida: Por renovación de redes, entre las 15:00 horas del martes 28 y las 03:00 horas del miércoles 29 de octubre. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Eres mamá? Con esta fórmula puedes recibir hasta $950 mil pesos todos los meses

Lo último

Lo más visto

El clan familiar de Héctor Noguera: Quiénes son los hijos y nietos que continúan su legado

El actor tuvo seis hijos, quienes actualmente están ligados al mundo teatral y artístico. Además, tres de sus nietas siguieron sus pasos en la actuación.

28/10/2025

Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera

El caso es investigando como un secuestro con homicidio y Ministerio Público señalan que habría sido planificado. Por el momento hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de la joven.

28/10/2025

De Sigrid Alegría a Tonka Tomicic: Famosos de luto por muerte de Héctor Noguera rinden emotivos homenajes

El presidente Boric decretó Duelo Oficial por el fallecimiento del querido actor, mientras que colegas y otras celebridades dedicaron sensibles palabras para Tito Noguera a través de redes sociales.

28/10/2025

“Siempre quiso ser la mano derecha”: Hermana de Krishna revela teoría y apunta a supuesta suegra de Juan Beltrán

Entre las seis personas detenidas se encuentran dos mujeres, una adulta de 34 años llamada Rosa y su hija, una menor de 17 años quienes habrían amenazado a Krishna Aguilera por supuestos celos.

28/10/2025