Para este martes y miércoles: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes en distintas comunas de Santiago - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este martes 28 de octubre se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos caso los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del miércoles.

En Santiago serán cuatro las comunas afectadas: Las Condes, Santiago, Ñuñoa y La Florida.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este martes y miércoles

Las Condes: Por conexión de redes, entre las 15:00 y 23:00 horas del martes 28 de octubre.

Santiago: Por conexión de redes, entre las 21:00 horas del martes 28 y las 05:00 horas del miércoles 29 de octubre.

Ñuñoa: Por renovación de redes, entre las 15:00 horas del martes 28 y las 03:00 horas del miércoles 29 de octubre.