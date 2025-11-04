Nueve comunas de Santiago tendrán corte de luz este miércoles 5 de noviembre: Sectores y horarios - Chilevisión

En lo que respecta a la jornada del miércoles, las interrupciones del suministro eléctrico serán en Pudahuel, Maipú, Cerrillos, San Miguel, San Ramón, Providencia, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.
La empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, en este caso, Enel, anunció que habrá corte de luz en varias comunas de Santiago este miércoles 5 de noviembre.
Se trata de los periódicos trabajos programados por la compañía con miras a mejorar la calidad del servicio en distintos sectores de la capital.
En lo que respecta a la jornada del miércoles, las interrupciones del suministro eléctrico serán en Pudahuel, Maipú, Cerrillos, San Miguel, San Ramón, Providencia, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.
- Lo Barnechea. Miércoles 5 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Las Condes. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
- Las Condes. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- La Reina. Miércoles 5 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Providencia. Miércoles 5 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- San Ramón. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- San Miguel. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
- Cerrillos. Miércoles 5 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Maipú. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel. Miércoles 5 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.