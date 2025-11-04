 Nueve comunas de Santiago tendrán corte de luz este miércoles 5 de noviembre: Sectores y horarios - Chilevisión
04/11/2025 12:59

Nueve comunas de Santiago tendrán corte de luz este miércoles 5 de noviembre: Sectores y horarios

En lo que respecta a la jornada del miércoles, las interrupciones del suministro eléctrico serán en Pudahuel, Maipú, Cerrillos, San Miguel, San Ramón, Providencia, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.

Publicado por CHV Noticias

La empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, en este caso, Enel, anunció que habrá corte de luz en varias comunas de Santiago este miércoles 5 de noviembre.

Se trata de los periódicos trabajos programados por la compañía con miras a mejorar la calidad del servicio en distintos sectores de la capital.

  • Lo Barnechea. Miércoles 5 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

  • Las Condes. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • La Reina. Miércoles 5 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Providencia. Miércoles 5 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Ramón. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

  • Cerrillos. Miércoles 5 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Maipú. Miércoles 5 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Pudahuel. Miércoles 5 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

