Mujeres pueden recibir cinco bonos en septiembre: Revisa acá si puedes acceder a ellos - Chilevisión

 Mujeres pueden recibir cinco bonos en septiembre: Revisa acá si puedes acceder a ellos
03/09/2025 08:23

Mujeres pueden recibir cinco bonos en septiembre: Revisa acá si puedes acceder a ellos

Se trata de cinco beneficios económicos que contemplan en algunos casos montos superiores a los $100 mil pesos.

Con la llegada de septiembre, las mujeres pueden optar a varios bonos y beneficios que tiene el Estado a disposición para mejorar su calidad de vida.

Cabe señalar que muchos de los bonos dirigidos a las mujeres tienen requisitos de acceso, además de necesitar una postulación previa para recibir el pago. En tanto, hay otros que se entregan automáticamente en caso de cumplir con las condiciones establecidas.

Bonos y beneficios para las mujeres en septiembre

  • Bono al Trabajo de la Mujer

Este beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). 

Este bono está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

  • Trabajando de manera independiente o dependiente. 
  • No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos; o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%. 

En el caso de las postulaciones para el pago anual, serán beneficiadas las mujeres cuyos ingresos brutos no superen los $7.948.180 anual. 

En tanto que el monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y la renta percibida. Si tus ingresos son menores a $3.390.139, puedes acceder hasta a 678.028 de manera anual. 

  • Asignación Maternal

Las mujeres trabajadoras que estén embarazadas pueden acceder durante todo el año a un beneficio económico conocido como Asignación Maternal.

Este subsidio también puede ser solicitado por hombres trabajadores, siempre que sus cónyuges se encuentren embarazadas.

Este beneficio está dirigido a:

  • Todas las trabajadoras embarazadas dependientes e independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.
  • Trabajadores dependientes, independientes y en goce de subsidio cuyas cónyuges embarazadas sean causantes de Asignación Familiar.

  • Subsidio Maternal

El Subsidio Maternal (Subsidio Familiar que se entrega a partir del quinto mes) está garantizado a gestantes que pertenezcan al 60% de familias de menores recursos del país de acuerdo al Registro Social de Hogares, a contar del 5to mes de gestación.

El pago considera  el periodo completo de embarazo si  no hubieras percibido  otros beneficios  incompatibles al momento de postular que generen una disminución en el monto de pago final.

En caso que estés embarazada y no seas  carga familiar de tu marido, debes dirigirte al municipio que corresponde a tu domicilio con la agenda de controles prenatales, carné de identidad, certificado de residencia y certificado de embarazo. Si ya recibes Subsidio Familiar, no puedes optar al Subsidio Maternal ya que los beneficios no son replicables.

  • Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a las mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos, incluso aquellos que fueron adoptados, con el fin de poder incrementar el monto de sus pensiones.

Es por ello que esta asignación se paga de forma mensual y el monto de ella depende de la cantidad de hijos que tenga la mujer que vaya a recibir el beneficio.

Las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

Actualmente el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cumplan los requisitos y cuyos hijos hayan nacido el al 31 de diciembre de 2025, podrían recibir hasta $952.200.

  • Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un importante beneficio estatal está dirigido a mujeres que cumplan una serie de requisitos.

 Se entrega por 24 meses y, conforme avanza, los montos van variando. Al margen de ello, hubo aumentos en cada uno de los grupos de meses que se entrega, con la salvedad del tramo 19 a 24 meses. Acá el detalle:

  • Los primeros 6 meses, al bono asciende $23.694 (en 2024 fue de 22.674)
  • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033 (en 2024 fue de $17.256)
  • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398 (en 2024 fue de $11.864)

  • Desde el mes 19 al 24: $21.243 (se mantuvo respecto 2024)

