Mujeres pueden recibir cinco bonos en septiembre: Revisa acá si puedes acceder a ellos - Chilevisión

Este subsidio también puede ser solicitado por hombres trabajadores, siempre que sus cónyuges se encuentren embarazadas.

Este beneficio está dirigido a:

Todas las trabajadoras embarazadas dependientes e independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.

Trabajadores dependientes, independientes y en goce de subsidio cuyas cónyuges embarazadas sean causantes de Asignación Familiar.

Subsidio Maternal

El Subsidio Maternal (Subsidio Familiar que se entrega a partir del quinto mes) está garantizado a gestantes que pertenezcan al 60% de familias de menores recursos del país de acuerdo al Registro Social de Hogares, a contar del 5to mes de gestación.

El pago considera el periodo completo de embarazo si no hubieras percibido otros beneficios incompatibles al momento de postular que generen una disminución en el monto de pago final.

En caso que estés embarazada y no seas carga familiar de tu marido, debes dirigirte al municipio que corresponde a tu domicilio con la agenda de controles prenatales, carné de identidad, certificado de residencia y certificado de embarazo. Si ya recibes Subsidio Familiar, no puedes optar al Subsidio Maternal ya que los beneficios no son replicables.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a las mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos, incluso aquellos que fueron adoptados, con el fin de poder incrementar el monto de sus pensiones.

Es por ello que esta asignación se paga de forma mensual y el monto de ella depende de la cantidad de hijos que tenga la mujer que vaya a recibir el beneficio.

Las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

Actualmente el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cumplan los requisitos y cuyos hijos hayan nacido el al 31 de diciembre de 2025, podrían recibir hasta $952.200.

Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un importante beneficio estatal está dirigido a mujeres que cumplan una serie de requisitos.

Se entrega por 24 meses y, conforme avanza, los montos van variando. Al margen de ello, hubo aumentos en cada uno de los grupos de meses que se entrega, con la salvedad del tramo 19 a 24 meses. Acá el detalle: