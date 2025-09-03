Mujeres pueden recibir cinco bonos en septiembre: Revisa acá si puedes acceder a ellos - Chilevisión

Se trata de cinco beneficios económicos que contemplan en algunos casos montos superiores a los $100 mil pesos.
Con la llegada de septiembre, las mujeres pueden optar a varios bonos y beneficios que tiene el Estado a disposición para mejorar su calidad de vida.
Cabe señalar que muchos de los bonos dirigidos a las mujeres tienen requisitos de acceso, además de necesitar una postulación previa para recibir el pago. En tanto, hay otros que se entregan automáticamente en caso de cumplir con las condiciones establecidas.
Este beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).
Este bono está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:
En el caso de las postulaciones para el pago anual, serán beneficiadas las mujeres cuyos ingresos brutos no superen los $7.948.180 anual.
En tanto que el monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y la renta percibida. Si tus ingresos son menores a $3.390.139, puedes acceder hasta a 678.028 de manera anual.
Las mujeres trabajadoras que estén embarazadas pueden acceder durante todo el año a un beneficio económico conocido como Asignación Maternal.