El beneficio estatal busca apoyar con un aporte económico a las familias más vulnerables en el contexto de los gastos de calefacción durante el otoño e invierno.

El Subsidio de Calefacción, conocido anteriormente como Bono Leña, es un aporte estatal que busca ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar los gastos de calefacción durante el invierno.

Se trata de un beneficio económico de $100 mil por hogar, el que se entrega de forma automática durante el mes de marzo, sin necesidad de postulación, a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Quiénes reciben el Subsidio a la Calefacción

Los dos requisitos principales para obtener el Subsidio a la Calefacción son:

Familias beneficiarias deben residir en la región de Aysén

Estar dentro del 80% más vulnerable del RSH.

También se prioriza a grupos familiares que:

Sean participantes del Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.

Tengan en su hogar a algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados.

Haya en su hogar o grupo familiar al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

Tengan en su hogar o grupo familiar al menos un niño, niña o adolescente.

Haya en su hogar o grupo familiar al menos una persona adulta mayor.

Familias con mujeres





Revisa con tu RUT si recibes el beneficio

Para conocer si eres beneficiario del Subsidio de Calefacción, debes ingresar a la plataforma destinada por el Ministerio de Desarrollo: subsidiocalefaccion.gob.cl.

En ella debes ingresar tu RUT y tu fecha de nacimiento.

Completadas ambas casillas, el sistema te dirá si recibes o no el subsidio.

Para quienes resulten beneficiarios, las fechas de pago del Subsidio de Calefacción 2026 serán las siguientes: