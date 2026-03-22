Subsidio de Calefacción: Revisa el monto y quiénes pueden recibir este beneficio

El beneficio estatal busca apoyar económicamente a las familias más vulnerables en el contexto de los gastos de calefacción durante el invierno.

El Subsidio de Calefacción, conocido anteriormente como Bono Leña, es un aporte estatal que busca ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar los gastos de calefacción durante el invierno.

Se trata de un beneficio económico que se entrega de forma automática, sin necesidad de postulación, a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

¿Cuál es el monto del Subsidio de Calefacción?

El subsidio entrega un monto único de $100.000 por hogar beneficiario. Dinero que se paga directamente a la persona jefa de hogar, generalmente mediante depósito en CuentaRUT o pago presencial, según corresponda.





¿Quiénes pueden recibir el Subsidio de Calefacción?

El beneficio está dirigido a hogares que cumplan con estas condiciones principales:

Pertenecer al 80% más vulnerable , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Residir en la Región de Aysén.

Además, el Estado prioriza a familias que presenten alguna de estas características:

Integrantes del programa Seguridades y Oportunidades

Personas del Sistema Nacional de Cuidados

Presencia de personas con discapacidad o dependencia

Hogares con niños, niñas o adolescentes

Presencia de adultos mayores

Familias con mujeres jefas de hogar

¿Se debe postular al beneficio?

No. El Subsidio de Calefacción es un beneficio automático, por lo que no requiere postulación. Para saber si eres beneficiario, puedes consultar con tu RUT AQUÍ cuando esté habilitado.