Informan que habrá cortes de agua en 4 comunas de la Región Metropolitana las próximas horas - Chilevisión

Aguas Andinas, la empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la Región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá interrupciones en distintos sectores de Santiago.

Según indicaron en la plataforma de la compañía, las suspensiones son tanto por trabajos programados como por cortes de emergencia.

Asimismo, indicaron que las comunas son Vitacura, La Florida, Buin y Calera de Tango.

Anuncian corte de agua para comunas de la Región Metropolitana

Vitacura: Lunes 19 de enero desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

La Florida: Desde las 15:00 del martes 20 de enero hasta las 02:00 horas del miércoles 21.

Buin: Martes 20 de enero desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.