Hay plazo límite: Estudiantes en práctica reciben beca de $65 mil si cumplen con estos requisitos - Chilevisión

13/01/2026 12:19

Hay plazo límite: Estudiantes en práctica reciben beca de $65 mil si cumplen con estos requisitos

Estudiantes de institutos técnicos profesionales que estén realizando o estén próximos a iniciar su práctica profesional pueden recibir un aporte económico de libre uso. Hay plazo para postular hasta el 13 de marzo de 2026.

Publicado por Fernanda Valdenegro

A través de la Junaeb estudiantes y egresados de enseñanza media técnico profesional pueden recibir un beneficio económico gracias a la Beca Práctica Técnico Profesional.

El aporte consiste en un bono de $65 mil, el que se entrega en una sola cuota y es de libre disposición para el beneficiado, quien debe estar realizando o estar pronto a iniciar su práctica profesional dentro del año en curso

Para recibir el dinero es necesario realizar la postulación a través del sitio web de la Junaeb, proceso que estará disponible hasta el 13 de marzo de 2026.

Postula aquí a la Beca Práctica Técnico Profesional

Para postular al beneficio hay plazo hasta el 13 de marzo de 2026. Quienes quieran obtener los $65 mil deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa con tu RUT y contraseña al formulario de postulación disponible en el sitio web de Junaeb. Si no tienes tus credenciales, debes registrarte ingresando tus datos en el mismo link.  
  • El establecimiento educacional del que sea parte el posible beneficiario deberá disponer de un informe que acredite que se realizó la práctica en el periodo establecido.

¿Quiénes reciben el beneficio?

Para recibir la Beca Práctica Técnico Profesional el estudiante debe presentar un informe para acreditar la realización de la práctica y cumplir con lo siguiente:

  • Ser estudiante de 3° medio o egresado/a de enseñanza media técnico profesional de un establecimiento educacional.
  • Estar matriculado/a en algún establecimiento de Enseñanza Media Técnico Profesional para realizar el plan de práctica profesional (de acuerdo al Decreto Exento Nº 2.516, de 2007).
  • Realizar o iniciar la práctica profesional durante el año en curso.
