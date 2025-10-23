Exención acaba esta semana: Revisa la fecha en que deberás pagar IVA en compras internacionales - Chilevisión

Las compras por debajo de los 41 dólares en varios sitios extranjeros pagarán IVA del 19%. El cobro será automático si están inscritas en el Servicio de Impuestos Internos.

Restan apenas unos pocos días para que entre en vigencia el fin de la exención del IVA a las importaciones por debajo de los $41 dólares USD.

Se trata de una normativa dispuesta en la Ley de Cumplimiento Tributario y que afectará directamente a las compras en sitios como Shein, Amazon, Temu, Aliexpress y Shopee, entre otras.

¿Qué ocurrirá? Las compras en dichos sitios pagarán un impuesto del 19%, el que será cobrado automáticamente en las operaciones internacionales de hasta los 500 dólares (unos $476 mil pesos).

La fecha exacta del fin de la exención del IVA en compras internacionales

El cambio entrará en vigencia esta semana, concretamente el sábado 25 de octubre.

La implementación del cobro será automático siempre y cuando la plataforma extranjera esté inscrita en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

De estar inscrita la empresa, el cobro se hará al momento de realizar la transacción. En esos casos, el cliente quedará liberado de pagar otras tasas aduaneras y el envío de productos se agilizará.

En caso contrario, de no estar inscrita en el SII, el IVA y otros aranceles deberán ser cancelados por el comprador cuando el producto ingrese al país.

Si tienes dudas, puedes revisar el listado de empresas que están inscritas en el SII haciendo clic acá y en este enlace para conocer aquellas que no.