Enel informa que habrá corte de luz en 11 comunas de Santiago el martes 14 de octubre - Chilevisión

13/10/2025 22:08

Enel informa que habrá corte de luz en 11 comunas de Santiago el martes 14 de octubre

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, La Cisterna, San Miguel, Santiago, Maipú, Cerrillos y Conchalí.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico en la zona central del país, anunció que habrá corte de luz en hasta 11 comunas de Santiago el martes 14 de octubre.

Las interrupciones fueron programadas por la compañía como parte de mantenimientos en terreno. Todo, para mejorar la calidad del servicio.

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, La Cisterna, San Miguel, Santiago, Maipú, Cerrillos y Conchalí.

Advierten que habrá corte de luz en 11 comunas de Santiago este martes 14 de octubre

  • Lo Barnechea. Martes 14 de octubre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

  • Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.

  • Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

  • Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Ñuñoa. Martes 14 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén. Martes 14 de octubre desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

  • La Florida. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

  • La Cisterna. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel. Martes 14 de octubre desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

  • Ñuñoa. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Santiago. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Santiago. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Santiago. Martes 14 de octubre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

  • Maipú. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Cerrillos. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Cerrillos. Martes 14 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú. Martes 14 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Conchalí. Martes 14 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

