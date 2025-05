Día Mundial de Star Wars: Revisa todas las actividades para este 4 de mayo en Santiago - Chilevisión

A continuación revelamos algunos de los panoramas ideales que se realizarán este fin de semana para los más fieles seguidores de la saga de ciencia ficción.

Este domingo 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars, fecha designada por los amantes de la saga de ciencias ficción, por lo que te daremos a conocer una serie de panoramas para los más fieles de este mundo cinematográfico.

En conmemoración de la reconocida frase "May the force be with you", dicho diálogo se convirtió en un juego de palabras que pasó a ser "May the fourth be with you", refiriéndose a la fecha que hoy en día es celebrada.

Panoramas para celebrar el Día de Star Wars en la capital

Expo Yoda

Este 3 y 4 de mayo en Centro Parque, ubicado en Presidente Riesco 5330, se realizará la 9ª versión de la Expo Yoda, evento totalmente gratuito que funcionará desde las 11:00 horas con todo tipo de actividades, incluida la presencia de ilustradores, talleres de esgrima, expositores y más.

Nowa's Cantina

El icónico bar temático tendrá su propia celebración en la Expo Yoda, en donde tendrán una amplia carta de comida y tragos inspirados en la serie. Además, realizarán concursos, trivias, sorteos y tendrán una edición limitada de la Nowari Box. No olvides que por ir caracterizado y llevar tu sable de luz, recibirás una sorpresa.

Concierto sinfónico Star Music

Otra actividad externa a la que le dará un espacio en las cercanías de la Expo Yoda es el concierto sinfónico "Star Music" a cargo del Teatro de la Fundación Corpartes, panorama que revivirá las canciones más reconocidas de la saga junto a personajes en vivo.

Recuerda comprar tu entrada en corpartes.cl para este evento, el cual estará disponible este 3 de mayo, desde las 17:00 horas, y el domingo 4 desde las 13:00 horas, en Rosario Norte 660, nivel -2, Las Condes.