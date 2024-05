Día de Star Wars: Lo que celebran los fanáticos cada 4 de mayo - Chilevisión

El "Star Wars Day" es una jornada dedicada por los admiradores de la serie de películas para llevar a cabo un montón de actividades y eventos como homenaje a la creación de George Lucas.

Este 4 de mayo se celebra una fecha especial para los fanáticos de Star Wars, ya que se trata de el día en que hace ya 13 años se fijó de manera significativa para quienes siguen la saga.

El "Día de Star Wars" es una jornada dedicada desde 2011 por los admiradores de la serie de películas en que se llevan a cabo varias actividades como homenaje a la creación de George Lucas.

VER MÁS DE TENDENCIAS

Día de Star Wars: ¿Por qué el 4 de mayo?

El internacionalmente denominado "Star Wars Day" llega cada 4 de mayo debido a que en dicha fecha de 1979 se publicó una nota en el London Evening News donde integrantes del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher tras convertirse en la primera ministra.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", fue la frase que escribieron en el medio. Lo curioso fue que el enunciado en inglés sonaba muy parecido a una conocida línea de Star Wars: "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe").

Desde entonces, la fanaticada tomó esta fecha como un hito y se apoderaron de ella para celebrar a la saga con todo tipo de homenajes, actividades y eventos.