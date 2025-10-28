Corte de luz en 9 comunas de Santiago este miércoles 29: Revisa áreas afectadas y horarios - Chilevisión

Las comunas afectadas durante la jornada de este miércoles serán Quilicura, Huechuraba, Las Condes, Independencia, Maipú, Ñuñoa, La Reina, La Florida y Pedro Aguirre Cerda.

Enel, responsable del suministro de electricidad en parte importante de la región Metropolitana, anunció que este miércoles 29 de octubre habrá corte de luz en varias comunas de Santiago.

La compañía agendó trabajos programados como parte del mejoramiento constante del servicio en la capital.

Las comunas afectadas durante la jornada de este miércoles serán Quilicura, Huechuraba, Las Condes, Independencia, Maipú, Ñuñoa, La Reina, La Florida y Pedro Aguirre Cerda.

Corte de luz en 9 comunas de Santiago este miércoles 29 de octubre: Revisa horarios y zonas afectadas

Quilicura. Miércoles 29 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba. Miércoles 29 de octubre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Las Condes. Miércoles 29 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia. Miércoles 29 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú. Miércoles 29 de octubre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Ñuñoa/La Reina. Miércoles 29 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa. Miércoles 29 de octubre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida. Miércoles 29 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Miércoles 29 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida. Miércoles 29 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.