Corte de luz en 5 comunas de Santiago para este lunes 27: Revisa sectores afectados y horarios - Chilevisión

26/10/2025 18:42

Corte de luz en 5 comunas de Santiago para este lunes 27: Revisa sectores afectados y horarios

Los trabajos de la compañía provocarán cortes de energía por varias horas en este inicio de semana. En ese contexto, las comunas afectadas serán Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Peñalolén y San Joaquín.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa a cargo del suministro de electricidad en la zona central del país, comunicó que este lunes 27 de octubre habrá corte de luz en varias comunas de Santiago. 

Se trata de interrupciones programadas por la compañía para hacer mantenimientos y mejorar la calidad del servicio en la capital.

Los trabajos provocarán cortes de energía por varias horas en este inicio de semana. En ese contexto, las comunas afectadas serán Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Peñalolén y San Joaquín.

Advierten por corte de luz en 5 comunas de Santiago este lunes 27 de octubre

A continuación, revisa los sectores afectados y horarios del corte de luz de este lunes 27 de octubre. En el sitio web de Enel puedes chequear por direcciones específicas.

  • Pudahuel. Lunes 27 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Estación Central. Lunes 27 de octubre desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

  • Estación Central. Lunes 27 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Peñalolén. Lunes 27 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • Estación Central. Lunes 27 de octubre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

  • Cerrillos. Lunes 27 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Joaquín. Lunes 27 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

