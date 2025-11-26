Advierten que habrá corte de luz en 11 comunas de Santiago el jueves 26 de noviembre - Chilevisión

Las zonas afectadas están ubicadas en las comunas de Quilicura, Renca, Independencia, Las Condes, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Cerrillos, Maipú, San Ramón y La Granja.

Enel, empresa responsable de la distribución de electricidad en parte importante de la zona central del país, informó que habrá corte de luz en 11 comunas de Santiago este jueves 27 de noviembre.

Las interrupciones de suministro se prolongarán por varias horas y se enmarcan en los trabajos programados que lleva a cabo la compañía diariamente.

Advierten que habrá corte de luz en 11 comunas de Santiago el jueves 26 de noviembre

Quilicura. Jueves 27 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Renca. Jueves 27 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Renca. Jueves 27 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia. Jueves 27 de noviembre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Las Condes. Jueves 27 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago. Jueves 27 de noviembre desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia. Jueves 27 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Ñuñoa. Jueves 27 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa. Jueves 27 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerrillos. Jueves 27 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.

Cerrillos. Jueves 27 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú. Jueves 27 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú. Jueves 27 de noviembre desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Maipú. Jueves 27 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón. Jueves 27 de noviembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.