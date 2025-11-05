 Advierten que habrá corte de luz en 10 comunas de Santiago este jueves 6 de noviembre - Chilevisión
05/11/2025 13:50

Advierten que habrá corte de luz en 10 comunas de Santiago este jueves 6 de noviembre

Las interrupciones de suministro ocurrirán en sectores de Vitacura, Huechuraba, Recoleta, Quinta Normal, Santiago, Ñuñoa, La Reina, Macul, Cerrillos y Maipú por varias horas.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada del suministro de electricidad en la zona central de Chile, anunció que habrá corte de luz en varias comunas de Santiago el jueves 6 de noviembre.

A continuación puedes revisar las interrupciones de suministro que fueron programadas por la empresa en la capital, las que se extenderán por varias horas. 

En la jornada del jueves se registrarán cortes de energía en las siguientes comunas: Vitacura, Huechuraba, Recoleta, Quinta Normal, Santiago, Ñuñoa, La Reina, Macul, Cerrillos y Maipú.

Corte de luz en 10 comunas de Santiago este jueves 6 de noviembre

  • Vitacura. Jueves 6 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Huechuraba. Jueves 6 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Recoleta. Jueves 6 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Quinta Normal. Jueves 6 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Santiago. Jueves 6 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago. Jueves 6 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago. Jueves 6 de noviembre desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

  • Santiago. Jueves 6 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Ñuñoa. Jueves 6 de noviembre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. 

  • Ñuñoa. Jueves 6 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • La Reina. Jueves 6 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Macul. Jueves 6 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Cerrillos. Jueves 6 de noviembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Maipú. Jueves 6 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú. Jueves 6 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

