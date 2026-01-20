Cómo solicitar la Pensión de Gracia y a quiénes no se le entrega el dinero en 2026 - Chilevisión

Las personas que cumplan ciertos requisitos recibirán la Pensión de Gracia otorgada por el Presidente de la República.
La Pensión de Gracia es un beneficio económico entregado por el Presidente de la República de carácter excepcional y fijado en ingresos mínimos, no remuneracionales y puede ser temporal o vitalicio según lo requiera el caso.
Este beneficio es otorgado a las personas que cumplan con los siguientes requisitos según el portal de ChileAtiende:
Este aporte es el único en nuestro país que es entregado directamente por la máxima autoridad. No es heredable y tampoco incluye el pago adicional de bonos especiales, gratificaciones, aguinaldos, asignaciones familiares, cuota mortuoria o derecho de atención gratuita en el sistema nacional de salud.
Para obtener la Pensión de Gracia debes entregar una carta de solicitud en la Unidad de Departamentos de Pensiones de Gracia de la Subsecretaría del Interior, ubicada en Agustinas N° 1235, piso 5, Santiago.
También puedes presentarla en la delegación presidencial, regional o provincial más cercana.
El contenido de la carta debe:
No se te ortogará el beneficio si cumples con alguna de estas especificaciones: