Bono Logro Escolar 2025: Conoce cuándo se paga el beneficio de hasta $82 mil - Chilevisión

El beneficio entrega diferentes montos según las calificaciones obtenidas, los que este año fueron reajustados considerando la inflación.

No requiere postulación, pero sí exige que los estudiantes cumplan ciertos requisitos para poder recibir el pago.

Monto del Bono Logro Escolar

Según se explica en el sitio web de ChileAtiende, los montos del Bono Logro Escolar varían según el nivel de rendimiento del alumno.

$82.181: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

$49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $213.672 pesos, con el siguiente desglose:

$82.181 (primer tramo) + $82.181 (primer tramo) + $49.310 (segundo tramo).

Cuándo y quiénes reciben el Bono Logro Escolar

Según señala el sitio web del Bono Logro Escolar, la fecha de entrega del dinero para los beneficiarios es el próximo 12 de septiembre.

Para ser beneficiario de este Bono Logro Escolar es necesario cumplir con los siguientes requisitos: