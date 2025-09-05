 Bono Logro Escolar 2025: Conoce cuándo se paga el beneficio de hasta $82 mil - Chilevisión
05/09/2025 08:56

Bono Logro Escolar 2025: Conoce cuándo se paga el beneficio de hasta $82 mil

Este aporte económico está dirigido a destacar el rendimiento académico de estudiantes pertenecientes a familias vulnerables, y su fecha de pago para este año ya fue anunciada.

Publicado por Gabriela Valdés

El Bono Logro Escolar está destinado a reconocer a los alumnos con mejor rendimiento académico que pertenecen al 30% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio entrega diferentes montos según las calificaciones obtenidas, los que este año fueron reajustados considerando la inflación.

No requiere postulación, pero sí exige que los estudiantes cumplan ciertos requisitos para poder recibir el pago.

Monto del Bono Logro Escolar

Según se explica en el sitio web de ChileAtiende, los montos del Bono Logro Escolar varían según el nivel de rendimiento del alumno.

  • $82.181: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
  • $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $213.672 pesos, con el siguiente desglose:

  • $82.181 (primer tramo) + $82.181 (primer tramo) + $49.310 (segundo tramo). 

Cuándo y quiénes reciben el Bono Logro Escolar

Según señala el sitio web del Bono Logro Escolar, la fecha de entrega del dinero para los beneficiarios es el próximo 12 de septiembre.

Para ser beneficiario de este Bono Logro Escolar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Edad: Tener hasta 24 años al 31 de marzo de 2025.
  • Nivel educativo: Haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año 2024 en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Situación socioeconómica: Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.
  • Rendimiento académico: Estar dentro del 30% superior de rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso en el año 2024.

