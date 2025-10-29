 Bono Bodas de Plata: Monto, requisitos y cómo acceder sin postular - Chilevisión
29/10/2025 12:49

Bono Bodas de Plata: Monto, requisitos y cómo acceder sin postular

Revisa acá cuáles son los requisitos y cómo acceder al beneficio a través de las cajas de compensación.

Publicado por CHV Noticias

El Bono Bodas de Plata es un importante beneficio económico que reciben parejas que cumplen 25 años de casados.

Cabe señalar que este aporte no requiere de postulación, pues al ser las cajas de compensación las que lo entregan, son esas mismas entidades las que revisan el proceso.

El monto del aporte, en la mayoría de los casos, oscila entre $25 y $35 mil pesos. Revisa acá cuáles son los requisitos y cómo acceder al beneficio.

Requisitos para recibir el Bono Bodas de Plata

El Bono Bodas de Plata es entregado por tres cajas de compensación: Caja Los Andes, Caja 18 y Caja La Araucana.

Cada institución cuenta con su propia lista de requisitos para entregar el beneficio.

Caja Los Héroes

Caja Los Héroes requiere tres documentos para que los beneficiarios accedan al bono. Además, existe un plazo de 120 días desde la fecha de aniversario para solicitar y cobrar.

Los documentos requeridos son los siguientes:

  • Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite los 25 años de casados.
  • Solicitud de autorización y pago de prestación, firmado por el pensionado.
  • Cédula de identidad tanto del afiliado como de su cónyuge.

Caja 18

Caja 18 requiere algunos documentos. También contempla 120 días continuos desde el aniversario para cobrar el bono.

  • Afiliación continua por al menos 12 meses antes de la solicitud.
  • Certificado de matrimonio del Registro Civil.
  • Fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado.

Caja La Araucana 

Caja La Araucana necesita algunos documentos para entregar el beneficio y tiene como plazo el año calendario para cobrar el beneficio (hasta el 31 de diciembre de 2025). Las condiciones son las siguientes:

  • Afiliación vigente al momento de cobrar el bono.
  • Certificado de matrimonio civil.
  • Cédula de identidad del pensionado afiliado.
Noticias

