Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan? - Chilevisión

El evento digital dará inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas y descuentos en distintos artículos mediante la compra por internet y se extenderá por cuatro días.

A fines de noviembre se realizará una nueva versión del Black Friday, evento digital que reúne a importantes marcas con descuentos a través de compras por internet.

Todas las ofertas se agruparán a través del sitio oficial del evento en www.blackfriday.cl, en donde los clientes podrán vitrinear las opciones y descuentos en la previa de la temporada navideña.

El evento online que contará tendrá a varias empresar ofreciendo importantes descuentos en distintas categorías, incluyendo moda, deportes, belleza, artículos para el hogar y viajes.

Hay que recordar que la edición del año pasado logró reunir a 585 marcas y las ventas durante los días del evento superaron los US$550 millones.

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

El Black Friday 2025 se llevará a cabo por cuatro días a partir del próximo viernes 28 de noviembre desde las 00:00 horas.

El evento digital se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre.

¿Qué marcas participan en el Black Friday 2025?

El evento de ventas en línea dará inicio a la temporada de compras navideñas con imperdibles ofertas y descuentos en cientos de productos como ropa, zapatillas, perfumes, tecnología, juguetería y mucho más.

Hasta ahora algunas de las marcas confimadas para el Black Friday 2025 son: Nike, Adidas, Hi-Fi, Trivago y Booking, Columbia, Lenovo, Nespresso, Asus, Laika, Puma, Fensa, Euro Inmobiliaria, Cocha, Asics, Booking, Samsung, Energy Club, Santa Isabel, Flixbus, JetSmart, Open English, Casa Royal, Easy, Librería Antártica y Pandora.

Para quienes quieran adelantarse a las ofertas que estarán disponibles, el sitio del Black Friday habilitó una opción de registro para recibir notificaciones con las principales ofertas.