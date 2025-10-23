 Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan? - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso Tenía 20 años y viajó al sur en busca de trabajo: Revelan identidad de joven encontrado muerto en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/10/2025 17:14

Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan?

El evento digital dará inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas y descuentos en distintos artículos mediante la compra por internet y se extenderá por cuatro días.

Publicado por CHV Noticias

A fines de noviembre se realizará una nueva versión del Black Friday, evento digital que reúne a importantes marcas con descuentos a través de compras por internet

Todas las ofertas se agruparán a través del sitio oficial del evento en www.blackfriday.cl, en donde los clientes podrán vitrinear las opciones y descuentos en la previa de la temporada navideña. 

El evento online que contará tendrá a varias empresar ofreciendo importantes descuentos en distintas categorías, incluyendo moda, deportes, belleza, artículos para el hogar y viajes. 

Hay que recordar que la edición del año pasado logró reunir a 585 marcas y las ventas durante los días del evento superaron los US$550 millones.

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

El Black Friday 2025 se llevará a cabo por cuatro días a partir del próximo viernes 28 de noviembre desde las 00:00 horas.

El evento digital se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre.

¿Qué marcas participan en el Black Friday 2025?

El evento de ventas en línea dará inicio a la temporada de compras navideñas con imperdibles ofertas y descuentos en cientos de productos como ropa, zapatillas, perfumes, tecnología, juguetería y mucho más. 

Hasta ahora algunas de las marcas confimadas para el Black Friday 2025 son: Nike, Adidas, Hi-Fi, Trivago y Booking, Columbia, Lenovo, Nespresso, Asus, Laika, Puma, Fensa, Euro Inmobiliaria, Cocha, Asics, Booking, Samsung, Energy Club, Santa Isabel, Flixbus, JetSmart, Open English, Casa Royal, Easy, Librería Antártica y Pandora.

Para quienes quieran adelantarse a las ofertas que estarán disponibles, el sitio del Black Friday habilitó una opción de registro para recibir notificaciones con las principales ofertas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile? Revisa la lista completa

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025