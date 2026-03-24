En el marco de las medidas que forman parte del plan “Chile sale adelante”, el gobierno dio a conocer dos iniciativas que buscan mitigar los efectos de las alzas en los taxis y colectivos.

En paralelo al histórico anuncio de las alzas que experimentarán las bencinas a partir de este jueves, el gobierno anunció una serie de medidas que buscan mitigar los efectos que causará esta inédita medida.

Al congelamiento de las tarifas del sistema Red por todo el 2026 y la inyección de recursos al transporte público en regiones, también hubo unas focalizadas específicamente para conductores de taxis y colectivos.

Las medidas del gobierno para taxistas y colectiveros

En el marco de las medidas de protección contempladas en el plan “Chile sale adelante”, las medidas anunciadas son:

Subvención de $100 mil mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses.

mientras dure la contingencia por hasta seis meses. Banco Estado abrirá nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para acceder a la renovación de flota promoviendo la electromovilidad.

Vale mencionar que la primera medida deberá ser discutida y tramitada en el Congreso, por lo que su implementación no será inmediata.





Así puedes encontrar la gasolinera más barata

Bencina en Línea es el nombre de la página web de la Comisión Nacional de Energía en la que los usuarios pueden comparar los precios de las distintas empresas distribuidoras de combustibles y encontrar la gasolinera más barata de su sector.

Se trata de un mecanismo que las últimas horas ha cobrado relevancia tras el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al alza histórica que sufrirán la gasolina (+$370) y el diésel (+$580) desde este jueves 26 de marzo.

En el portal, los consumidores podrán encontrar el flujo de precios de combustibles de 93, 95 y 97 octanos, diésel (petróleo), kerosene (parafina) y gas natural comprimido. Puedes conocer más detalles y acceder al portal en este link.