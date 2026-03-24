Alza de combustibles: Revisa acá dónde comprar la bencina más barata en todo Chile

Bencina en Línea es una plataforma digital perteneciente a la Comisión Nacional de Energía destinada a que los usuarios puedan comparar los precios de las distintas empresas distribuidoras de combustibles en el país.

Bencina en Línea es el nombre de la página web de la Comisión Nacional de Energía en la que los usuarios pueden comparar los precios de las distintas empresas distribuidoras de combustibles y encontrar la gasolinera más barata de su sector.

Un mecanismo que en las últimas horas ha cobrado más importancia tras el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al alza histórica que sufrirán la gasolina (+$370) y el diésel (+$580) desde este jueves 26 de marzo.

En el portal, los consumidores podrán encontrar el flujo de precios de combustibles de 93, 95 y 97 octanos, diésel (petróleo), kerosene (parafina) y gas natural comprimido.

Junto a lo anterior, encontrarán la ubicación de la bencinera, sus horarios de atención y los medios de pago que acepta.





Bencina en Línea: Dónde encontrar la gasolinera más barata de tu ciudad

El sitio web de Bencina en línea consiste en un mapa que localiza y despliega todas las bencineras del país. A continuación te detallamos en qué consiste:

El primer paso es ingresar a la plataforma “ Bencina en línea “. Estando dentro del sitio, los usuarios deben seleccionar el tipo de bencina que desean cargar. Con esos datos, el portal indicará los valores mínimos y máximos de la zona, entregando también un orden con el monto y su última fecha de actualización. Finalmente, en el mapa también se podrá ver la dirección de la bencinera, el valor del combustible seleccionado, métodos de pago y horarios de atención.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web de Bencina en línea.