Estas son las 10 comunas que sufrirán corte de luz el fin de semana en Santiago - Chilevisión

Las comunas afectadas por corte de luz el sábado 22 y domingo 23 son: La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Ñuñoa, La Reina, Providencia, Quilicura, San Miguel, La Granja y Maipú.

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, anunció cuáles serán las comunas que sufrirán corte de luz el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Las interrupciones de suministro eléctrico corresponden a trabajos programados, lo que provocará que algunos sectores de la capital estén por varias horas sin luz.

Corte de luz en 10 comunas de Santiago: Revisa áreas afectadas, días y horarios

Sábado 22 de noviembre:

La Florida. Sábado 22 de noviembre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Sábado 22 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel. Sábado 22 de noviembre desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.

San Miguel. Sábado 22 de noviembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Santiago. Sábado 22 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa. Sábado 22 de noviembre desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

La Reina. Sábado 22 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.

Providencia. Sábado 22 de noviembre desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Domingo 23 de noviembre

La Granja. Domingo 23 de noviembre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú. Domingo 23 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:00 horas.

Providencia. Domingo 23 de noviembre desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia. Domingo 23 de noviembre desde las 13:30 hasta las 16:30 horas.