Estas son las 10 comunas que sufrirán corte de luz el fin de semana en Santiago - Chilevisión

21/11/2025 17:34

Estas son las 10 comunas que sufrirán corte de luz el fin de semana en Santiago

Publicado por CHV Noticias

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, anunció cuáles serán las comunas que sufrirán corte de luz el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Las interrupciones de suministro eléctrico corresponden a trabajos programados, lo que provocará que algunos sectores de la capital estén por varias horas sin luz

Las comunas afectadas por corte de luz el sábado 22 y domingo 23 son: La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Ñuñoa, La Reina, Providencia, Quilicura, San Miguel, La Granja y Maipú.

Corte de luz en 10 comunas de Santiago: Revisa áreas afectadas, días y horarios

Sábado 22 de noviembre:

  • La Florida. Sábado 22 de noviembre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Sábado 22 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • San Miguel. Sábado 22 de noviembre desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.

  • San Miguel. Sábado 22 de noviembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Santiago. Sábado 22 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa. Sábado 22 de noviembre desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

  • La Reina. Sábado 22 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.

  • Providencia. Sábado 22 de noviembre desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Domingo 23 de noviembre

  • La Granja. Domingo 23 de noviembre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

  • Maipú. Domingo 23 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:00 horas.

  • Providencia. Domingo 23 de noviembre desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

  • Providencia. Domingo 23 de noviembre desde las 13:30 hasta las 16:30 horas.

  • Quilicura. Domingo 23 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

