Estas son las 10 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz el viernes 21 de noviembre - Chilevisión

 Estas son las 10 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz el viernes 21 de noviembre
Caso María Ercira: Por qué el garzón sería nuevo sujeto de interés y el misterio de por qué no declaró Hija de Juan Carlos Duque murió atropellada: Familia impulsará proyecto de becas estudiantiles en su honor Crecen cuestionamientos a Conaf tras tragedia en Torres del Paine: No había guardaparques "Esto se pudo haber prevenido": Sobreviviente denuncia una serie de fallas en tragedia en Torres del Paine
20/11/2025 18:24

Estas son las 10 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz el viernes 21 de noviembre

Las comunas afectadas serán Conchalí, Renca, Las Condes, Providencia, Lo Prado, Santiago, Peñalolén, Macul, La Florida y Maipú.

Publicado por CHV Noticias

Enel, compañía responsable del suministro eléctrico en la zona central del país, detalló cuáles serán los sectores y comunas que sufrirán corte de luz este viernes 21 de noviembre.

Como es habitual, la compañía programó trabajos en terreno con el fin de hacer mantenciones y mejorar la calidad del servicio entregado.

Para este viernes, las comunas afectadas serán Conchalí, Renca, Las Condes, Providencia, Lo Prado, Santiago, Peñalolén, Macul, La Florida y Maipú.

Estas son las comunas que sufrirán corte de luz el viernes 21 de noviembre

  • Conchalí. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Renca. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Providencia. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Lo Prado. Viernes 21 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Santiago. Viernes 21 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago. Viernes 21 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Peñalolén. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Macul. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Peñalolén. Viernes 21 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • La Florida. Viernes 21 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • Peñalolén. Viernes 21 de noviembre desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.

  • La Florida. Viernes 21 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú. Viernes 21 de noviembre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa la fecha de pago de noviembre y cuánto puedes recibir

