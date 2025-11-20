Estas son las 10 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz el viernes 21 de noviembre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Conchalí, Renca, Las Condes, Providencia, Lo Prado, Santiago, Peñalolén, Macul, La Florida y Maipú.

Enel, compañía responsable del suministro eléctrico en la zona central del país, detalló cuáles serán los sectores y comunas que sufrirán corte de luz este viernes 21 de noviembre.

Como es habitual, la compañía programó trabajos en terreno con el fin de hacer mantenciones y mejorar la calidad del servicio entregado.

Para este viernes, las comunas afectadas serán Conchalí, Renca, Las Condes, Providencia, Lo Prado, Santiago, Peñalolén, Macul, La Florida y Maipú.

Estas son las comunas que sufrirán corte de luz el viernes 21 de noviembre

Conchalí. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Renca. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Lo Prado. Viernes 21 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago. Viernes 21 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago. Viernes 21 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén. Viernes 21 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

La Florida. Viernes 21 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén. Viernes 21 de noviembre desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.

La Florida. Viernes 21 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida. Viernes 21 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.