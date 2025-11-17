 Estas son las 10 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz el martes 18 de noviembre - Chilevisión
17/11/2025 19:27

Estas son las 10 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz el martes 18 de noviembre

La interrupción del servicio se realizará en las comunas de La Granja, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Lo Prado, Las Condes, Vitacura, Huechuraba, Renca y Conchalí.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, informó el detalle de las comunas afectadas por corte de luz este martes 18 de noviembre en Santiago.

Se trata de interrupciones programadas por la empresa con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

En el caso de la jornada de martes 18, los cortes de luz ocurrirán en La Granja, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Lo Prado, Las Condes, Vitacura, Huechuraba, Renca y Conchalí.

Corte de luz

  • Conchalí. Martes 18 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Renca. Martes 18 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Renca. Martes 18 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Huechuraba. Martes 18 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Vitacura. Martes 18 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Las Condes. Martes 18 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Martes 18 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Prado. Martes 18 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Lo Prado. Martes 18 de noviembre desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

  • Pudahuel. Martes 18 de noviembre desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Martes 18 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú. Martes 18 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú. Martes 18 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Granja. Martes 18 de noviembre desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.

