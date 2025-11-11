Informan corte de luz para 10 comunas de la región Metropolitana este miércoles 12 de noviembre - Chilevisión

La interrupción del servicio se realizará en Lampa, Quilicura, Huechuraba, Pudahuel, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, Cerrillos, San Joaquín y Maipú.

Enel, la empresa a cargo del suministro eléctrico en la zona central del país, comunicó cuáles serán las comunas de Santiago afectadas por corte de luz el miércoles 12 de noviembre.

La compañía dio a conocer el detalle de las interrupciones de energía programadas para toda la capital, con trabajos que se extenderán por varias horas.

El corte de luz para la jornada del 12 de noviembre se registrará en Lampa, Quilicura, Huechuraba, Pudahuel, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, Cerrillos, San Joaquín y Maipú.

Corte de luz este miércoles 12 de noviembre en Santiago: Comunas afectadas y horarios

Lampa. Miércoles 12 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Quilicura. Miércoles 12 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Huechuraba. Miércoles 12 de noviembre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel. Miércoles 12 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina. Miércoles 12 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa. Miércoles 12 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén. Miércoles 12 de noviembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Cerrillos. Miércoles 12 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

San Joaquín. Miércoles 12 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.