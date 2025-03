”Ya no seré...”: Coté López reveló que se someterá a nueva operación y detalló procedimiento - Chilevisión

A través de su Instagram, la empresaria enseñó el detalle estético que apareció en su cabello luego de ser madre de su hijo Jesús.

Este miércoles, Coté López reveló que se someterá a una nueva operación y detalló cómo será el procedimiento.

La empresaria se realizará un implante capilar en su cabeza y ceja derecha, esto debido a la baja densidad de cabello que posee en dichas zonas.

A través de su Instagram, la influencer aseguró que mostrará el proceso del injerto y se tomó el tiempo de explicar qué le provocó el debilitamiendo capilar.

Coté López explicó su nueva operación

Mediante su red social preferida para postear, Coté López publicó una serie de historias en las que aclaró los motivos de su nueva operación.

"Me voy a poner pelo aquí, justo en este triangulito chiquitito (en el comienzo de la partidura de su cabello). Yo sé que me van a decir 'para qué te haces huevadas', pero a mí me molesta", comenzó señalando.

"Lo otro que me voy a hacer, es la ceja (derecha) de la mitad hacia acá", explicando que en la parte final de su ceja tiene baja densidad de vello.

En cuanto a qué le provocó la caída de su pelo, Coté reveló que "eso me pasó después de que tuve a Jesús (su hijo) y se me cayó ahí el pelo. Acá me explicaron que eso puede volver a los 6 meses o puede no volver nunca más, que es lo que me pasó a mí".

Finalmente y antes de entrar a pabellón, mostró su cabeza marcada en la zona del injerto y entre risas comentó "ahora nadie nunca podrá decir que soy una pelá'", añadiendo en texto "ya no seré pelá'".