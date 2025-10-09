 ¡Reñida votación! El porcentaje que obtuvo la primera salvada por el público de Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Familia de Julia Chuñil pide cambio de Fiscalía a casi un año de desaparición: Abogada explicó motivos “El más peligroso”: El prontuario de delincuente acribillado en la puerta de su casa en La Pintana Tenso inicio de desalojo en toma Dignidad: 194 familias deberán dejar el lugar en La Florida Caso Nabila Rifo: Polémica por liberación de Mauricio Ortega abrió debate sobre beneficios carcelarios Lo torturaron y le robaron sus claves: Joven fue secuestrado en Bellavista por banda que engañaba a clientes del sector
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/10/2025 09:57

¡Reñida votación! El porcentaje que obtuvo la primera salvada por el público de Fiebre de Baile

El programa éxito de rating vivió este jueves su primera noche de salvación y eliminación. En total, el sitio web de Chilevisión contabilizó más de 120.000 votos.

Publicado por CHV Noticias

Una noche de emociones se vivió este jueves en el cuarto capítulo de Fiebre de Baile, pues se conoció a la primera inmune y a la primera eliminada de la nueva temporada del programa que ha sido éxito de rating.

Raquel Castillo, Daniela Castro, Ini Cifuentes y Kike Acuña fueron los participantes que obtuvieron las peores calificaciones del jurado durante la semana y tuvieron una última chance con una nueva tanda de presentaciones y por apoyo del público.

Fue en esta instancia de voto popular que la primera salvada de Fiebre de Baile fue Raquel Castillo, quien obtuvo un importante apoyto en una reñida votación.

Raquel Castillo fue la primera salvada de Fiebre de Baile

El público, que convirtió al programa en trending topic en X durante toda la noche, debió salvar a uno de los cuatro nominados a través de la votación. En total el sitio web de Chilevisión contabilizó más de 120.000 votos.

Así, tras largos minutos de expectación, Diana Bolocco dio a conocer los resultados de la votación:

  • Raquel Castillo: 39.697 votos
  • Daniela Castro: 39.396 votos
  • Kike Acuña: 27.475 votos
  • Ini Cifuentes: 13.611 votos

La noticia pilló de sorpresa a la show-woman, pues se mostró visiblemente sorprendida.

"¡Fue una votación muy peleada con Dani, pero tú ganaste y tu publicó te salvó!", corroboró la animadora.

En respuesta, la bailarina expresó: "Muchas gracias al público, (son) lo máximo. Así se habla y así es como tienen que defender a Chile, gracias por eso. Fiebre de Baile la lleva, Chilevisión tenía que ser".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pánico en el Metro: Captan momento en que hombre dispara en estación Cumming y huye en bicicleta

Los registros de una cámara de seguridad revelaron el instante exacto en que un sospechoso se baja de una bicicleta para ingresar a la estación y dispararle a la víctima.

09/10/2025

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

09/10/2025

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

09/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025