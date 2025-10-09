¡Reñida votación! El porcentaje que obtuvo la primera salvada por el público de Fiebre de Baile - Chilevisión

El programa éxito de rating vivió este jueves su primera noche de salvación y eliminación. En total, el sitio web de Chilevisión contabilizó más de 120.000 votos.
Una noche de emociones se vivió este jueves en el cuarto capítulo de Fiebre de Baile, pues se conoció a la primera inmune y a la primera eliminada de la nueva temporada del programa que ha sido éxito de rating.
Raquel Castillo, Daniela Castro, Ini Cifuentes y Kike Acuña fueron los participantes que obtuvieron las peores calificaciones del jurado durante la semana y tuvieron una última chance con una nueva tanda de presentaciones y por apoyo del público.
Fue en esta instancia de voto popular que la primera salvada de Fiebre de Baile fue Raquel Castillo, quien obtuvo un importante apoyto en una reñida votación.
El público, que convirtió al programa en trending topic en X durante toda la noche, debió salvar a uno de los cuatro nominados a través de la votación. En total el sitio web de Chilevisión contabilizó más de 120.000 votos.
Así, tras largos minutos de expectación, Diana Bolocco dio a conocer los resultados de la votación:
La noticia pilló de sorpresa a la show-woman, pues se mostró visiblemente sorprendida.
"¡Fue una votación muy peleada con Dani, pero tú ganaste y tu publicó te salvó!", corroboró la animadora.
En respuesta, la bailarina expresó: "Muchas gracias al público, (son) lo máximo. Así se habla y así es como tienen que defender a Chile, gracias por eso. Fiebre de Baile la lleva, Chilevisión tenía que ser".