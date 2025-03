Vocalista de The Cult reveló su honesta opinión de Viña 2025 y los conductores: “No entendí el...“ - Chilevisión

Ian Astbury reveló detalles de cómo fue el paso de la banda británica por la Quinta Vergara y habló sobre el incómodo momento que vivieron en el escenario del certamen.

The Cult se presentó el pasado jueves 27 de febrero, en la aclamada jornada anglo, de del Festival de Viña 2025.

A pesar de tener una gran cantidad de fanáticos en Chile, la banda subió al escenario con una Quinta Vergara prácticamente vacía, puesto que se presentaron durante altas horas de la madrugada.

A pesar de esto, realizaron su show sin inconvenientes, pero a la hora de recibir la Gaviota de Plata protagonizaron un incómodo momento, lo que fue aclarado por por Ian Atsbury días después.

¿Qué pasó con la Gaviota de Plata de The Cult?

En una entrevista realizada por The Clinic, el vocalista de la banda británica reveló que abandonó el escenario tras culminar el show porque no entendía el concepto de los premios.

"No entendí el concepto de los premios ni la interacción con el público. No estaba al tanto de las sutilezas del festival", comentó.

A veces Billy y yo nos turnamos para responder solicitudes, y en esta ocasión, creo que él fue quien estuvo abierto a la solicitud del festival sobre el premio", añadió haciendo referencia a que el guitarrista fue quien se quedó a recibir la Gaviota.

Además, Ian Astbury reveló que le gustó la dinámica del Festival de Viña, a pesar de no conocerla en un principio: "Es algo muy único de Chile, increíblemente particular y muy ecléctico. Me gustó mucho. Al principio, el ambiente era abrumador porque era un set de televisión y yo no esperaba un set de televisión".

En cuanto a los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, el cantante comentó que "eran geniales, realmente me gustaron mucho. Los conocí después y fueron maravillosos, tuvimos una gran conexión".