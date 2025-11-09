VIDEO | Alanys Lagos sufrió intento de encerrona en plena carretera: “Pudo haber sido otra versión” - Chilevisión

Según detalló la cantante, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado a la altura del peaje de Tongoy, cuando se dirigía a un show en el norte del país.

La cantante chilena Alanys Lagos sufrió un intento de encerrona mientras se trasladaba junto a su equipo para un concierto en el norte del país.

Según detalló la artista, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado a la altura del peaje de Tongoy, en la región de Coquimbo.

"Sentimos que el bus paró bien fuerte y me cuentan los choferes y Margarita, que es nuestra tour manager, que unos encapuchados intentaron hacernos una encerrona", relató a través de un video.

Sin embargo, ante la rápida reacción de los conductores, pudieron frustrar el asalto en plena carretera.

Sujetos habrían disparado a bus de Alanys Lagos

La joven agregó que, al bajarse del bus, se dieron cuenta de que los sujetos les habrían disparado durante el intento de robo, ya que encontraron rastros atribuíbles a impactos de bala.

"Justo impactó en el vidrio del lado derecho, donde iba Margarita sentada. Gracias a Dios la bala pasó detrás de ella, creemos que fue una bala, y le vamos a dejar la imagen de cómo quedó el vidrio", agregó.

Lagos agradeció que salieron ilesos del intento de robo. "A pesar de todo eso, algo que podría haber sido otra versión de esta historia, gracias a Dios no nos pasó nada", afirmó.

