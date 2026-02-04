 ¿Nuevo comienzo? El radical giro de Cony Capelli tras su salida de Fiebre de Baile - Chilevisión
04/02/2026 13:48

¿Nuevo comienzo? El radical giro de Cony Capelli tras su salida de Fiebre de Baile

La bailarina compartió un registro en sus redes sociales donde aparece realizando una nueva actividad tras su sorpresivo paso al costado a solo días de la gran final del programa de baile.

Cony Capelli dejó atrás su participación en Fiebre de Baile y dio vuelta la página enfocándose en un nuevo desafío. 

La bailarina renunció dos días antes de la gran final que se vivirá esta noche en el Movistar Arena aludiendo a cuidar su salud emocional. 

Pero tras su despedida, la ganadora de Gran Hermano emprendió un nuevo rumbo tras su paso por el estelar y dio un radical giro.

Según mostró en sus historias de Instagram, tras su competencia en Fiebre de Baile dejó atrás la danza y reapareció enfocándose en el ejercicio. 

La bailarina sacó su outfit deportivo y compartió un registro de una exigente rutina de ejercicios en la que incluyó trabajo con máquinas y pesas.

Cony Capelli se despidió de Fiebre de Baile

Cony Capelli reapareció la noche del martes en Fiebre de Baile para despedirse oficialmente de la competencia a través de un escrito que leyó en vivo. 

“Me dolió tanto que no podía ni siquiera llorar y cuando me di cuenta de que había tomado la decisión, fue la correcta porque me sentí tranquila. Y eso solamente se siente cuando sabes que fue una decisión correcta”, expresó. 

También remarcó que su decisión fue priorizar su salud mental y emocional y también un acto de amor propio a mi persona, mi trabajo, mi dedicación. Fue un acto de respeto para mí, ya que si yo no me respeto, nadie más lo va a hacer”.

