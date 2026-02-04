¿Nuevo comienzo? El radical giro de Cony Capelli tras su salida de Fiebre de Baile - Chilevisión

Cony Capelli dejó atrás su participación en Fiebre de Baile y dio vuelta la página enfocándose en un nuevo desafío.

La bailarina renunció dos días antes de la gran final que se vivirá esta noche en el Movistar Arena aludiendo a cuidar su salud emocional.

Pero tras su despedida, la ganadora de Gran Hermano emprendió un nuevo rumbo tras su paso por el estelar y dio un radical giro.

Según mostró en sus historias de Instagram, tras su competencia en Fiebre de Baile dejó atrás la danza y reapareció enfocándose en el ejercicio.

La bailarina sacó su outfit deportivo y compartió un registro de una exigente rutina de ejercicios en la que incluyó trabajo con máquinas y pesas.

Cony Capelli se despidió de Fiebre de Baile

Cony Capelli reapareció la noche del martes en Fiebre de Baile para despedirse oficialmente de la competencia a través de un escrito que leyó en vivo.

“Me dolió tanto que no podía ni siquiera llorar y cuando me di cuenta de que había tomado la decisión, fue la correcta porque me sentí tranquila. Y eso solamente se siente cuando sabes que fue una decisión correcta”, expresó.

También remarcó que su decisión fue priorizar su salud mental y emocional y “también un acto de amor propio a mi persona, mi trabajo, mi dedicación. Fue un acto de respeto para mí, ya que si yo no me respeto, nadie más lo va a hacer”.