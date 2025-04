VIDEO | Integrante de Kudai reveló que está embarazada y dejará la banda: “Tengo que tomarme un tiempo” - Chilevisión

Una de las integrantes de Kudai reveló que tendrá que dejar la banda por un tiempo debido a que se encuentra embarazada.

Se trata de Nicole Natalino, una de las vocalistas del grupo, quien confirmó la noticia en conversación con el programa Marca Personal, de La Metro TV.

El embarazo de Nicole Natalino

"La verdad es que me voy a tener que ausentar por un ratito (de Kudai), así que van a seguir ellos cuatro por un tiempo", partió contando.

"Esta vez, porque estoy embarazada, así que tengo que tomarme un tiempo", señaló.

La cantante de 36 años detalló que tiene cerca de cinco meses de embarazo.

Horas más tarde, la banda compartió un video en el que Natalino aprovechó de agradecer los mensajes de apoyo de sus seguidores.

“De verdad, muchas, muchas gracias. Y también decirles que apenas pueda voy a volver a los escenarios. Así que no es una despedida, sino que es por un tiempo”, expresó la artista.

La anterior salida de la vocalista

Cabe recordar que no es la primera vez que la vocalista deja la banda por un tiempo.

En 2006 Natalino se alejó de la banda debido a conflictos con el manager del grupo, según reveló en 2024 en el programa Al Piano Con Lucho.

“Tuve problemas con el ex manager de Kudai, yo tenía muchas diferencias, pero en paralelo, también sentía que me estaba perdiendo muchas cosas”, explicó.

“O me iba a México, a aventurarme, con una persona que me estaba llevando muy mal, que era esté personaje. Ahí dije ‘no, ya me voy a salir, me voy a salir y voy a entrar a una carrera y voy a vivir la vida normal, que también creo que necesito vivir”, detalló.