“Uno suelta muchas cosas”: Viuda de Roberto Bruce lanzó profunda reflexión sobre nueva relación - Chilevisión

La psicopedagoga y conductora del pódcast "Ella, la mala madre", Andrea Sanhueza, celebró sus 45 años en París, como parte de un romántico recorrido por Europa junto a su pareja, el periodista Carlos Romero. El viaje incluyó paradas en Barcelona, la costa francesa y Londres.

La comunicadora estuvo casada con el reconocido periodista Roberto Bruce, quien falleció en 2011 en el accidente del avión CASA C-212 de la FACh. Fruto de esa relación, Andrea tuvo dos hijas: Martina, de 23 años, y Rafaela, de 17.

Sanhueza aseguró que la propuesta fue espontánea y nació en el contexto de un viaje ya planificado por Romero, quien asistirá para cubrir la Fórmula 1.

"Obviamente, yo estaba feliz con la propuesta y París es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Es un tierno Carlos", comentó Andrea a Las Últimas Noticias.

Por otro lado, la psicopedagoga reflexionó señalando que: "Siento que a los 45 uno suelta muchas cosas. Ya sé bien quién quiero ser, para dónde voy. Estoy en una etapa de mi vida súper contenta; con Carlos estamos hace un año y tanto juntos, súper felices. Además, mis niñitas ya están grandes y quizás una puede tener otro rumbo, ya estoy pensando un poquito más en mí. Y mis hijas son súper generosas, quieren que esté bien y que lo pase bien".