Tom Holland sufrió accidente en plena grabación de Spiderman: Debió ser hospitalizado - Chilevisión

22/09/2025 09:42

Tom Holland sufrió accidente en plena grabación de Spiderman: Debió ser hospitalizado

El protagonista de la franquicia debió pausar las grabaciones durante algunos días para enfocarse en su recuperación.

Publicado por CHV Noticias

El actor estadounidense Tom Hollando sufrió un accidente en plena grabación de la próxima película de Spiderman: Brand New Day.

Según informó la revista Variety, el intérprete del Hombre Araña debió ser hospitalizado de urgencia debido a una conmoción cerebral.

De igual manera, desde el mismo medio indicaron que nadie más resultó herido en el incidente.

Pausan grabación de Spiderman

Según informó el medio estadounidense, Tom Holland estará fuera del rodaje por unos días para enfocarse en su recuperación.

De igual manera, informaro que el actor ser reunirá este lunes con la producción de la película para determinar los pasos a seguir.

La nueva entrega de la franquicia de Spiderman inició sus grabaciones en agosto pasado y su estreno está programado para el 31 de julio de 2026.

