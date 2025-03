“Tengo una supuesta hermana”: Camila Andrade contó desconocida historia familiar tras salir de Gran Hermano - Chilevisión

La modelo reveló en el estelar de Chilevisión una confusa situación que atravesó a la salida del reality, cuando una persona que no conocía afirmó ser su familiar directo.

Camila Andrade estuvo en el más reciente capítulo de La Divina Comida, estelar donde volvió a referirse a un confuso y poco claro episodio de su vida: tendría una media hermana que no ha conocido.

De acuerdo a la modelo, una persona que no conoce se ha intentado comunicar con ella por un presunto lazo sanguíneo que podría conectarlas con el resto de su familia.

Camila Andrade y supuesta media hermana

En el capítulo de La Divina Comida que se estrenará este sábado en horario estelar, Camila Andrade conversó sobre este confuso episodio en su vida, recalcando que se enteró al concluir su participación en Gran Hermano 2.

"Me enteré saliendo del reality... La prensa me preguntó mucho sobre eso. Me dicen que yo tengo una supuesta hermana o media hermana", explicó la animadora.

Enseguida, agregó que "no es tan clara la situación la verdad, no sé si me compete tanto. Lo que sí me compete es simplemente el interés. Si existiese de ambas partes el poder conocerse o algo".

Por otro lado, Camila Andrade afirmó que la persona no ha intentado volver a comunicarse con ella, y que el contacto anterior habría sido un mensaje por redes sociales que nunca revisó.

"No hubo desenlace. Quedó ahí, coincidentemente (también) con mi participación en el reality", concluyó la personalidad.