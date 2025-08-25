“Te golpea el ego”: La aplaudida opinión de Mariuxi Domínguez sobre la infidelidad de Karol Lucero - Chilevisión

A través de TikTok, la ex integrante de Yingo se puso en el lugar de la esposa del comunicador, Fran Virgilio. "Su mente debe estar echa un lío", afirmó.

Mariuxi Domínguez generó varias reacciones tras opinar sobre la reciente polémica de Karol Lucero, con quien compartió en el extinto programa Yingo.

A través de Instagram, la empresaria y comunicadora fue consultada sobre sus excompañeros de espacio, Natalia Rodríguez (Arenita), Alexander Núñez (Arenito) y el mencionado Karol.

Sobre este último, se refirió específicamente a la infidelidad del comunicador a su esposa Fran Virgilio. "Yo estoy casada y entiendo un poco la situación. ¿Se cometió un error gravísimo? Sí, muy grave. ¿Es algo imperdonable? No lo sabemos, porque somos su esposa y no sabemos lo que sucede dentro de esa casa", partió diciendo.

"Nadie se casa con la idea de separarse (...) No sabemos qué decisiones tienen, cómo se llevan como pareja", agregó después.

La reflexión de Mariuxi Domínguez sobre infidelidad de Karol Lucero

En ese sentido, la ecuatoriana reflexionó sobre quienes han ido en masa a la cuenta de Virgilio a manifestarle su apoyo. "Es muy doloroso todo lo que está pasando en su vida, con todo lo que está llevando dentro de sí, su mente debe estar echa un lío, su corazón", afirmó.

"No debemos llenarle sus redes con 'haz esto o haz aquello'. Yo creo que el dolor más grande, además de lo que ha pasado con Karol, es el escrutinio público, que la estén señalando", complementó.

La ex chica Yingo recalcó que "no avalo lo que ha pasado, pero sí finalmente el estar en el escrutinio público y que toda la gente lo sepa es una vergüenza interna como mujer, te golpea el ego".

"Espero que él (Karol) se esté replanteando bien cómo disculparse o sanar toda esta herida", cerró.

Mariuxi resposteó su opinión en TikTok, desatando una serie de comentarios. "Dijiste lo justo y necesario", "pienso exactamente lo mismo" y "primera opinión sensata que escucho" fueron parte de las reacciones.

