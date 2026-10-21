“Si viven hablando mal de ti…”: Nano Calderón compartió reflexión sobre sus exparejas y los quiebres sentimentales

El empresario aseguró que “siento que a veces hablar mal de alguien dice más de uno que de la otra persona”.

Este miércoles, Nano Calderón lanzó un particular mensaje en sus redes sociales donde hizo alusión a sus exparejas y los quiebres sentimentales.

El empresario contestó preguntas de sus seguidores y una persona escribió: “Amo que nunca hables mal de tus mujeres; cuando las dejas, el peor hombre del mundo, pues”.





¿Qué dijo Nano Calderón?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Nano contestó: “Siempre hay cosas buenas y malas para todos lados, pero yo no le doy importancia a nada”.

En esa misma línea, agregó: “Siento que a veces hablar mal de alguien dice más de uno que de la otra persona”.

Calderón reconoció que en un comienzo sentía presión cuando veía que sus exparejas hablaban mal de él “Pero hoy en día me encanta. Siento que si viven hablando mal de ti, es que algo hay, bueno, malo, lo que sea, pero algo hay” , detalló.

“Siento que me haría sentir que perdí aura, que una con la que salí no me tire mala; sentiría como que yo no signifiqué nada”, comentó Nano.

Finalmente, el hijo de Raquel Argandoña bromeó con la situación y dijo que su única prioridad en el momento es que la remodelación en su casa quede alineada: “Por eso no hablo mal de ninguna”, concluyó.

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