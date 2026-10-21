Decretan prisión preventiva para alcalde de Río Bueno por presunta corrupción en licitaciones

El jefe comunal habría recibido al menos 36 millones de pesos de tres proveedores a cambio de favorecerlos en los procesos de licitación municipal entre 2017 y 2022.

El alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, quedó en prisión preventiva este miércoles por presuntos delitos de corrupción relacionados con procesos de licitación municipal entre 2017 y 2022.

De igual manera, el Juzgado de Garantía de la comuna aplicó la misma medida cautelar al empresario constructor Héctor Meza, también investigado en la causa por el delito de soborno.

Por su parte, el alcalde de Río Bueno enfrenta cargos por los delitos de cohechos agravado reiterado y lavado de activos.





De acuerdo con el Ministerio Público, Reyes habría recibido al menos $36.360.000 de tres proveedores a cambio de favorecerlos en las licitaciones. Y de ese monto, $27.860.000 corresponderían a pagos del empresario Meza.

Además, se detectaron cerca de 90 millones de pesos en depósitos en efectivo en la cuenta personal del alcalde. Sin embargo su origen no ha sido identificado.

Producto de lo anterior, el tribunal consideró que la presunta conducta del jefe comunal afecta la confianza pública y la probidad administrativa.