Enel anuncia corte de luz para 13 comunas de Santiago durante las próximas horas

Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.

Enel informó que 13 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este jueves 22 de octubre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Lampa, Huechuraba, Conchalí, Renca, Estación Central, Cerrillos, Maipú, La Florida, San Miguel, Macul, Santiago, Providencia y Vitacura, con horarios que podrían extenderse por hasta 6 horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.





Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago

Lampa: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Renca: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Estación Central: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Estación Central: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Desde las 11:30 hasta las 17.30 horas.