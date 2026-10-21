“No reconozco mi cara”: Expareja de Jean Paul Pineda rompe el silencio tras denuncia por violencia intrafamiliar

Valentina Castro aseguró que habló con la familia de Jean Paul Pineda dos semanas antes de la denuncia, asegurándoles que tenía problemas de excesos.

Este miércoles, Valentina Castro, expareja de Jean Paul Pineda y madre de una de sus hijas, rompió el silencio tras la denuncia por violencia intrafamiliar contra el exfutbolista.

Pineda fue detenido el pasado 18 de octubre, luego de que Valentina denunciara una agresión tras una discusión en San Bernardo. Actualmente, Jean Paul está en prisión preventiva.





¿Qué dijo Valentina Castro?

A través de su cuenta de Instagram, Valentina señaló: “Estar en una relación tóxica es un círculo muy difícil de salir y nunca imaginé o esperé llegar a pasar por esto”.

En esa misma línea, aseguró: “Tengo muchos sentimientos encontrados y espero poder sanar y tratar todo esto”.

“Nunca había vivido una relación con violencia, es súper difícil, más cuando la persona tiene problemas de alcohol y, lúcido, es una persona y con alcohol, otra. Uno confía en que es la última vez y de verdad es tormentoso”, declaró.

Valentina aseguró que ha recibido muchas críticas donde incluso se le culpa por lo sucedido y expuso: “Jamás yo hubiese querido que pasara algo así; hoy mi cara no la reconozco y jamás quisiera que mi hija, mi hermana o quien sea pase por algo así”.

“Me avergüenza y me da mucha tristeza estar en esta posición; yo no me busqué esto”, dijo Castro, quien además explicó que intentó ayudar a Jean Paul Pineda incluso contactando a su familia hace dos semanas.

Según su relato, en dicha oportunidad le planteó a los cercanos del futbolista que “él no estaba bien, que ya estaba con problemas de excesos, que necesitaba ayuda y yo ya no podía hacer más”.

Respecto de haberse reunido con él, Valentina fue tajante: “Sé que fue un error y me arrepiento. Le avisé a mi mamá que no tenía un buen presentimiento y de verdad me equivoqué; tampoco pensé que él se trastornaría a ese nivel”.

“Me duele el alma”, comentó la joven, quien agradeció las muestras de cariño y además expuso su deseo de poder volver a trabajar pronto.

Además, aseguró que no se referirá más al tema y criticó que se fomente el odio: “Lo estoy pasando muy mal (…) Hoy me dedicaré a sanar por mí y por mi Isabella (su hija)”, concluyó.

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