Adolescente de 14 años muere apuñalado tras presunta riña en Estación Central

El joven fue trasladado hasta el Hospital Exequiel Fernández, donde se constató su fallecimiento este miércoles.

Un adolescente de 14 años murió apuñalado este miércoles tras una presunta riña con otros jóvenes en el sector de La Vega Poniente en la comuna de Estación Central.

La supuesta discusión habría escalado a golpes y amenazas de ataques, que se concretarían posteriormente en la calle Confidencial, donde estaría ubicado el domicilio de la víctima.

En ese lugar, los adolescentes que formaban parte de la riña, abordaron con un arma blanca al joven de 14 años y lo habrían apuñalado en la ingle.

Tras terminar herido, fue trasladado hasta distintos centros asistenciales. Finalmente llegó al Hospital Exequiel Fernández, donde se constató su fallecimiento.

Una vecina del joven entregó su testimonio a CHV Noticias: “Lo conocía de chiquitito y él era súper respetuoso. Siempre ayudaba. Me extraña que le haya pasado esto, porque era un buen chico”.

“Toda la gente lo conocía y estamos todos sorprendidos con la situación. Espero que se haga justicia. Era un niño bueno. No puedo creer lo que pasó“, expresó la mujer.

En el lugar de los hechos, la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) está realizando las diligencias para poder aclarar las circunstancias en que ocurrió el ataque.