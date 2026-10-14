Tras ser tildado de “feo” y “ordinario”: Nano Calderón arremete con todo contra Isidora Gaete y lanza potente acusación
La influencer había tildado de ordinaria la forma en que Calderón viste, utilizando marcas, cadenas de oro o mostrando lujos en redes sociales, entre otras cosas.
Isidora Gaete suma una nueva polémica luego de que este miércoles, Nano Calderón arremetiera en su contra en redes sociales.
Todo esto tras el penúltimo capítulo del podcast de la influencer “Sin Ofender”, donde aseguró: “Último de ordinario, eso de andar sacándose fotos con billetes, fotos con los potos” (sic).
¿Qué dijo Isidora Gaete sobre Nano Calderón?
En esa misma línea, aseguró: “Yo lo encuentro feo, no es mi estilo, la verdad (…) encuentro muy cara de r… los hombres que empiezan a exigir máximo 5 ex cuando ellos han estado con el barrio entero”.
“¡Qué nivel de descaro! (…) Este tipo es de un mal gusto inusitado, o sea, yo nunca he visto una persona con más mal gusto, lleno de marcas (…) Me carga este tipo”, arremetió la influencer.
El extracto fue publicado en la cuenta de Instagram “Todo Se Sabe”, donde Nano contestó: “Díganle que se quede tranquila, que ni aunque anduviera pato me c… una h… así”.
Sin embargo, el empresario acusó que habían borrado su comentario, por lo que usó su cuenta de Instagram para volver a publicarlo.
“¿Qué pasó que borran todos los comentarios? Incluyendo el mío. No aguantan presión, cómo son chiquillas”, comentó Calderón.
El empresario comparó a Gaete con un personaje de la saga “El Señor de los Anillos” y concluyó: “Díganle a Gollum que no hay de qué preocuparse, que este ordinario no iría nunca por ella”.
“Momento de fama de su pyme”, concluyó Calderón, cuya respuesta se viralizó rápidamente.