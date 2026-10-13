“Lo encuentro chabacano”: Influencer vuelve a causar polémica tras dichos sobre Miss Grand e Ignacia Michelson

Isidora Gaete ya había generado revuelo en redes tras los rumores sobre la presencia de María José Quintanilla en el Festival de Viña 2027.

La influencer Isidora Gaete encendió las alarmas nuevamente por unas polémicas declaraciones sobre el Miss Grand y la participación de Ignacia Michelson.

Todo esto tras el penúltimo capítulo de su podcast “Sin Ofender” en YouTube, donde había asegurado que el concurso no era de su agrado.





¿Qué dijo Isi Gaete sobre Miss Grand e Ignacia Michelson?

Daniela Ginestar le preguntó a Gaete si había visto a Ignacia en bikini, a lo que ella contestó afirmativamente, pero tras consultarle si le había gustado, Isidora fue lapidaria.

“A mí no me gusta el Miss Grand como espectáculo; lo encuentro chabacano, pero eso ya es un tema personal, pero ella para el concurso lo está haciendo bien” , sentenció.

En esa misma línea agregó: “No creo que gane, ojalá que gane, pero… oye, pero es que hay unas estupendas”.

“Yo encuentro que ella no se queda atrás”, dijo Daniela, a lo que Gaete contestó: “En términos de show, ¿tú dices?”, a lo que Ginestar clarificó que la encontraba “muy linda”.

Al respecto, Isidora concluyó: “Sí, es bonita, pero bueno, la lata de esta cosa del doctor Lotocki; ella contó la cuestión de que le quedaron los biopolímeros y ese tema”.

La influencer ya había causado polémica días atrás tras comentar los rumores que aseguraban que María José Quintanilla no participaría en el Festival de Viña 2027 porque ella no quería.

“Encuentro talentosísima a María José Quintanilla, muy buena la rancherita y todo, pero el festival es una tremenda vitrina para todos los artistas. Entonces, para salir de los conciertitos municipales a las grandes ligas del mundo, yo creo que el Festival de Viña le haría bien”, indicó Isidora.

Sus declaraciones causaron la molestia del público, quienes le llenaron su cuenta de Instagram con recetas, tras acusarla de “ningunear” a la artista.