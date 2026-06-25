“Qué rico sería…”: Adriana Barrientos expuso coquetos mensajes de conocido senador
“A mí me encanta él, pero me da miedo que sean tan bandidos”, reconoció Barrientos.
Esta semana, Adriana Barrientos causó revuelo en redes sociales tras exponer coquetos mensajes por parte del senador, Diego Ibáñez.
Esto, a raíz de un reporteo que Barrientos realizó, donde le preguntó al senador sobre rumores que circulaban en redes sociales sobre una posible relación con el periodista Camilo González y Alberto Larraín.
¿Qué dicen los mensajes?
En el último capítulo de su podcast “UPS!”, Adriana expuso que el senador le negó ambos rumores, aclarando que Camilo es uno de sus mejores amigos: “Yo tengo mi pareja, soy hetero, dilo con seguridad”, expresó.
En esa misma línea, Adriana le pregunta si es una relación formal y él contesta: “No, Adry, no, pololeando no, pero tengo mi pinche”.
Luego, Hugo Valencia revela que los mensajes entre Barrientos y el senador datan de 2024 con coquetos mensajes por parte de Ibáñez.
“Qué seca”, le habría comentado el senador el pasado 17 de junio en una fotografía que Adriana publicó haciendo yoga en bikini.
Luego, Hugo leyó otro mensaje que dice: “Qué rico sería andar en ese Porsche, Adriana”, a lo que ella responde: “Feliz, te invito a la montaña”, y el senador confiesa: “Ay, me da miedo, nunca lo he hecho solo en modo trekking”.
Luego, Ibáñez habría escrito: “Me podrías pasar a buscar en la pega en el Porsche”.
Pero Adriana admitió que no se siente preparada para tener una relación amorosa con nadie, dado que está enfocada en su trabajo, lo que gatilló un directo mensaje por parte del senador.
“‘Adri, di la verdad, Leona’, me da carta abierta y me dice: ‘Adriana, ya dale, si total ya, ¿cuántas veces me has dicho que no quieres salir?’ Ahora él me dijo que estaba saliendo con alguien, pero que no estaba pololeando”, comentó Barrientos.
¿Qué dijo Adriana sobre el senador Ibáñez?
Pero no todo quedó ahí, porque Adriana se sinceró sobre Ibáñez: “Tiene los ojos azules más bonitos que el cielo (…) Qué guapo eres, senador”.
“No quiero toparme con él en persona porque sería un atentado hacia mi persona y hacia mi corazón”, confesó “La Leona”.
Además, Adriana admitió que el senador “me tiene mucho cariño, tiene los ideales más o menos muy similares a los míos. Es amante de los animales; él es pro mujer”.
Sin embargo, Barrientos dejó en claro que “A mí me encanta él, pero me da miedo que sean tan bandidos (…) eres más bandido”.
“¿Qué dice la gente en una encuesta? ¿Yo debería salir con el senador Diego Ibáñez?”, concluyó Adriana entre risas.